Миланское дерби: победа "Интера"

"Интер" уверенно переиграл "Милан" в миланском дерби: матч 4-го тура чемпионата Италии по футболу завершился со счётом 0:2. Подопечные Антонио Конте пока идут без потерь и возглавляют турнирную таблицу, у них 12 очков.

Счет на 50-й минуте открыл хорватский полузащитник "Интера" Марцело Брозович. Он пробил удачно: мяч от рикошета отскочил, и вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарума не смог достать его.

Второй мяч уже в конце матча послал в ворота соперников нападающий "нерадзурри" Ромелу Лукаку. Это третий гол бельгийца с момента его прихода в серию А.

Миланское дерби - матч между двумя итальянскими клубами из города Милана - одно из важнейших дерби в мировом футболе и самое ожидаемое в итальянском спортивном календаре. Его ещё называют "дерби де ла Мадоннина".

Туринский "Ювентус" у себя дома обыграл "Верону" со счетом 2:1, но начало матча складывалось не в его пользу.

На 20-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовать не удалось. Не успели туринцы вздохнуть, как Мигел Велозу все же поразил их ворота - 1:0.

Но уже через 10 минут новичок "Ювентуса" полузащитник Аарон Рэмзи с передачи Криштиану Роналду забил свой первый гол за итальянский клуб и сравнял счет. А в начале второго тайма Роналду безошибочно пробил пенальти и вывел свою команду вперёд.

После этой победы "Ювентус" занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А (10 очков). В следующем туре 24 сентября команда Маурицио Сарри сыграет в гостях с клубом "Брешиа", а "Верона" примет "Удинезе".