Новогодние купания в Европе

Европейцы встретили Новый год традиционным купанием в холодных зимних водах морей, озер и рек.
Во вторник в Нидерландах в мероприятии приняли участие десятки тысяч человек. Вход на пляж платный, деньги идут на благотворительность. Эта голландская традиция существует с 60-х годов. Развлечение не для всех: температура воды - всего три градуса.
В среду в Антибе на Лазурном берегу около тысячи французов - в том числе пара новобрачных - искупались в Средиземном море. Здесь погода была солнечной, температура воды - до 16 градусов.
А в Риме местные жители и туристы прыгали в Тибр прямо с моста. Это давняя традиция, которой уже более 70 лет. Температура речной воды шесть градусов.