Нетаньяху вновь возглавил "Ликуд"

Действующий премьер Израиля Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии "Ликуд", на праймериз за него проголосовали свыше 72% однопартийцев.

Бросивший ему вызов Гидеон Саар, работавший некоторое время под началом Нетаньяху в кабмине на должности главы МВД, получил менее 28% голосов.

В своем Твиттере новый старый лидер "Ликуд" заявил следующее:

"Огромная победа! Спасибо соратникам за доверие, поддержку и любовь. Есть божья воля на то, что я приведу нашу партию к выигрышу на предстоящих выборах!"

Чуть больше двух недель назад израильский кнессет объявил о самороспуске из-за провала попыток сформировать правительство в отведенный законом срок, новые - третьи за последние 11 месяцев - выборы назначены на 2 марта будущего года.