Израиль призывает ЕС нажать на Иран

Между Евросоюзом и Израилем имется глубокие разногласия по поводу Ирана. ЕС преследует в этой стране важные экономические интересы.

На Генеральной Ассамблее ООН президент Франции Эммануэль Макрон встретился с иранским коллегой Хассаном Роухани в попытке наладить диалог между Тегераном и Вашингтоном.

В Брюсселе министр внутренней безопасности Израиля осудил такие последнические усилия:

«Мы разочарованы отношением президента Макрона, - сказал Гилад Эрдан. - Когда он работал над гарантиями Ирану в миллиарды долларов, в тот же день поддерживающий терроризм по всему миру иранский режим планировал нападение на Израиль с помощью беспилотников».

Консервативные круги в Израиле больше полагаются на жесткий позицию нынешней администрации США в отношении иранской угрозы, чем на умеренный и компромиссный подход ЕС.

«Мы поддерживаем политику американской администрации президента Трампа по максимальному давлению на Иран, - продолжал Эрдан. - Только экономическое давление и санкции приведут Иран обратно к столу переговоров, и возможно, к смене режима или изменению условий последнего соглашения».

Евросоюз всё еще пытается спасти соглашение от 2015 года по ядерной программе Ирана и добиться снятия с него большей части экономических санкций.