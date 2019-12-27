Новая волна жары в Австралии: начиная с пятницы, термометр уйдет за сорокаградусную отметку по шкале Цельсия, это выше 104 градусов по Фаренгейту.

Чуть более прохладная погода позволила взять часть очагов возгораний под контроль, но не менее 30 лесных пожаров, с которыми пока не удается справиться, продолжают полыхать, и эта цифра касается лишь штата Новый Южный Уэльс.

Photo AP, 23/12/2019

Начальник пожарной охраны этого штата Шейн Фитцсиммонс говорит, что "будет очень жарко в ближайшие дни. Температуры превысят 40 градусов, воздух будет горячим и очень сухим. Нам придется вновь оценить риск возникновения возгораний и повысить уровень пожарной опасности. Насколько нам известно, ветер начнет дует в западном и северо-западном направлении, мы постарались, имея прогноз синоптиков, к этой ситуации подготовиться".

На территории континента выгорели несколько миллионов гектаров лесонасаждений Photo AP, all rights reserved

В общей сложности на территории материка за время лесных пожаров погибли 9 человек, были уничтожены свыше 1 000 домов, выгорели, по последним данным, не менее 5 миллионов гектаров территории.

С огнем продолжают сражаться почти полторы тысячи пожарных, многие из них добровольцы, пресса и общественные организации Австралии полагают, что властям следует выплатить этим людям соответствующее вознаграждение.