Австралия: лесные пожары подбираются к Сиднею

Пожары, бушующие в Австралии вот уже полтора месяца, приблизились к Сиднею. Жителей юго-западных пригородов предупредили об опасной ситуации. Объявлена подготовка к эвакуации.

В штате Новый Южный Уэльс зарегистрировано по меньшей мере 108 очагов возгораний, 74 пока не удается взять под контроль. Из-за неблагоприятных погодных условий, прежде всего плохого качества воздуха, в штате увеличилось число респираторных заболеваний.

Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Тридцать получили травмы. Дотла сгорели порядка семисот домов. Огонь уничтожил более двух миллионов гектаров леса, включая национальные парки и места обитания коал.

Тушению огня препятствует сильный ветер. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не предвидится осадков. Бороться с напастью австралийским пожарным помогают их коллеги из Новой Зеландии, Канады и США.