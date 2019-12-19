Австралия в дыму

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Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории штата новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней. По словам властей, уровень пожарной опасности в этом штате пока не считается катастрофическим, но ситуация достаточно серьезная.
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