Анкара намерена провести операцию в Сирии

Турецкая армия проведет операцию в Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом, выступая в городе Бурса, заявил президент турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган . О сроках начала предполагаемой кампании не сообщается. Решение Эрдоган объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с территории Сирии:

"Теперь мы пойдем на восток от Евфрата. Мы поделились этой информацией с Россией, и Соединенными Штатами. Мы не можем бездействовать, пока в приграничных районах ведется огонь. Мы продолжим борьбу с теми, кто выбрал нашу страну в качестве мишени, борьбу с террористическими группировками, такими как ФЕТО, ИГИЛ и Pабочей партией Курдистана".

В настоящее время территория восточнее Евфрата контролируется курдскими отрядами самообороны.

Ранее Вооруженные Силы Турции уже проводили военные операции на сирийской земле, в частности, в городе Африн, под кодовым названием "Оливковая ветвь". Ее целью считается создание буферной зоны и вытеснение курдских повстанческих групп Демократический союз и Отряды народной Самообороны, которые располагались близко к юго-восточным границам Турции, преимущественно населенным курдами. Анкара заявляет, что эти отряды ведут подрывную деятельность и - связаны с Рабочей партией Курдистана. В марте прошлого года Африн был занят турецкими войсками и находится под их контролем.