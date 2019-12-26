"Железный купол" защитил Нетаньяху

ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа вечером 25 декабря.

Запуск совпал по времени с выступлением действующего премьера на предвыборном митинге в Ашкелоне на юго-западе страны. Расстояние между этим городом и сектором Газа по воздуху составляет менее 22 км.

Сразу же сработал и сигнал тревоги, и Нетаньяху с супругой немедленно увели со сцены. По информации газеты Haаretz, их доставили в близлежащее убежище. Военные отмечают, что ракета была перехвачена с помощью системы ПВО "Железный Купол ".

Позднее мероприятие продолжилось.

Израильскому премьеру прочат победу на партийных праймериз, которые должны состояться в четверг, 26 декабря Photo AP, file ATEF SAFADI

Несмотря на праздник Хануки, который продолжается до 30-го декабря, в Израиле в четверг должны состояться первичные выборы в партии Ликуд, по их итогам будет объявлено имя лидера этого политического объединения. Противником возглавляющего сейчас "Ликуд" Нетаньяху стал Гидеон Саар, в свое время он был министром просвещения, а затем и главой МВД - в кабинете, руководил которым нынешний премьер Израиля.