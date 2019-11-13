Израиль - Газа: новый виток напряженности

Не менее 25 человек были ранены в результате ракетных обстрелов Израиля, ведшихся из Газы. Эти цифры приводит "Рейтер".

Со ссылкой на дипломатические источники то же агентство сообщает, что специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов вылетел поздно вечером во вторник из Тель-Авива в Каир для продолжения консультаций уже с руководством Египта по ситуации в секторе Газа.

Комментируя ликвидацию одного из лидеров группировки "Исламский джихад", действующий израильский премьер подчеркнул, что это боевик был ответственен за организацию обстрелов еврейского государства с помощью ракет и дронов.

Нетаньяху добавил, что "Израиль не заинтересован в обострении ситуации, но сумеет себя защитить. Нам сейчас требуется выносливость и хладнокровие. Действовать в данном случае будут наши армейские силы. Это их работа".

После ликвидации израильтянами командира вооруженного крыла "Исламского джихада" из Газы по территории еврейского государства было выпущено почти 200 ракет и минометных снарядов.

Депутат кнессета от Арабской партии Израиля Офер Касиф предупреждает, что обстановка может иметь эффект бумеранга: "Мы протестуем против этого акта агрессии, совершенного Израилем против сектора Газа. Это не приведет к миру. Это несет только горе, в особенности палестинцам, там проживающим. И израильтяне, живущие в южной части страны, тоже могут пострадать".

Медики сектора Газа сообщили, что в результате ударов израильских ВВС были убиты 10 человек, эта цифра включает боевика "Исламского джихада" и его жену.