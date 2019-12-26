Состояние экономики: президент доволен, россияне нет

Президент России удовлетворен ситуацией в экономике, поскольку она создает предпосылки для достижения еще более оптимальных результатов. Об этом Владимир Путин заявил в среду в Большом Кремлевском дворце на встрече с представителями деловых кругов.

"Сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты, - заявил Владимир Путин. - Сохраняется положительная динамика роста ВВП, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут".

На встречу были приглашены 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей. Обсуждались среди прочего работа органов власти и возможности увеличения инвестиций в основной капитал. Реализация национальных проектов, заявил президент, до конца не решена.

Как пояснил позже пресс-секретарь президента РФ, конкретные уголовные дела против бизнесменов, а именно: ситуация вокруг компании "Сафмар" или фонда Baring Vostok Майкла Калви, не затрагивались.

В четверг стало известно, что за прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes увеличили свои состояния. Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть. В списке также фигурируют Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко и Алексей Мордашов. Всего в 33-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира в 2019 году попали 98 россиян.

Между тем уходящий год принес россиянам немало экономических проблем, свидетельствует опубликованный на этой неделе опрос Левада-Центра. Больше всего нареканий у россиян вызывает социальная сфера: треть опрошенных (34 %) жалуется на ухудшение работы образовательных учреждений, почти половина (46 %) считает неудовлетворительной работу больниц и поликлиник.

Почти каждый второй (43 % опрошенных) заметил ухудшение уровня жизни основной части населения, кроме того, 41 % указал на усугубление проблемы несправедливого распределения материальных благ, только 7% увидели изменения к лучшему, 45% не заметили никаких перемен.