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Россия

Российские бриллианты: отсюда в вечность

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  Елена Караева 
Российские бриллианты: отсюда в вечность
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AP, all rights reserved
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11 тыс. бриллиантов особой огранки пошли на создание точной копии короны Российской империи - главной императорской регалии. Вес драгоценных камней составил 1928 карат.

Нынешняя реплика была создана российскими ювелирами из российских алмазов на предприятии компании "Кристалл".

Большая императорская корона в последний раз использовалась как символ власти в 1906 году — когда последний император открывал первую Государственную думу.

Российская царская семья щедро одаривала родственников - в качестве свадебного сувенира принцессе Цецилии Мекленбург-Шверинской от имени императорской фамилии преподнесли тиару работы ювелирного дома Фаберже.

Дом Фаберже, национализированный, проданный и перепроданный, права на бренд некоторое уступил владельцам, работающим в Британии.

Перепетии проходят, а бриллианты и искусство ювелиров принадлежат вечности.

AP Photo/Keith Srakocic, file
Ветка рябины работы ювелирного дома ФабержеAP Photo/Keith Srakocic, fileKeith Srakocic

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