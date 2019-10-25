Катастрофа "Боинга" в Индонезии: стечение обстоятельств

Причиной крушения "Боинга" авиакомпании Lion Air в Индонезии стало стечение ряда неблагоприятных обстоятельств: недостатки системы автоматического управления, слабая подготовка пилотов и проблемы с обслуживанием судна. Об этом говорится в отчете индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте. Так, пилотам, в частности, не объясняли, как оперативно реагировать на неисправность автоматизированной системы управления полетом.

Трагедия разыгралась 29 октября прошлого года над Джакартой. Самолет упал в Яванское море после 13-ти минут полета. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек. 10 марта 2019 года разбился "Боинг" авиакомпании Ethiopian Airlines, который летел из Эфиопии в Кению. Погибли все члены экипажа и пассажиры - 157 человек. Трое из них были россиянами. После этих двух катастроф эксплуатацию этой модели самолетов временно приостановили по всему миру.

Несколько дней назад представители авиакомпании Boeing заявили, что лайнеры 737 Max вернутся к полетам до конца 2019 года, подчеркнув, что специалисты ведут работы над устранением неисправностей. В компании сообщили о выделении 100 миллионов долларов на обеспечение нужд родственников авиапассажиров, погибших в результате катастроф в Эфиопии и Индонезии.