Завершилось строительство железнодорожной части Крымского моста. Его технологическую готовность подтвердил Ростехнадзор. Последние выездные проверки прошли в этом месяце.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал окончание строительства железнодорожной части моста событием года.

Осуществлять эксплуатацию путей будет "Крымская железная дорога" (КЖД).

Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь – 24 декабря. По мосту они должны проехать 25 декабря. Уже было продано около 50 тысяч билетов.

Крымский мост - самый протяженный мост в России. Его длина 19 километров. Автомобильная часть моста открыта 16 мая прошлого года. В Совете ЕС тогда заявили, что рассматривают строительство этого объекта как "дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".