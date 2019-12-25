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Рождество: праздничные гуляния берлинских "моржей"

Берлинский клуб пловцов Berliner Sea Dogs отметил Рождество традиционным окунанием в озеро Оранке (на северо-востоке столицы). В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. В воде и на берегу они пели рождественские песни и пили согревающие напитки.

Температура воды составляла 5 градусов по Цельсию, воздух был лишь на 1 градус теплее. Некоторые пловцы, тем не менее, жаловались, что было слишком тепло.

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