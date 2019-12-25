Волонтеры поздравляют детей и мигрантов

В окна маленьких пациентов больницы в Приштине постучали Санта-Клаус, Супермен, Бэтмен и Человек-паук. Волонтеры Care for Kosovo Kids спустились на специальных тросах с крыши в палаты к детям, которым не посчастливилось заболеть в эти праздничные дни. Они поздравили малышей с Рождеством и раздали им подарки. Организация занимается помощью детям, у которых диагностировали рак, и их семьям.

Тем временем, волонтеры итальянской благотворительного фонда Sant'Egidio устроили праздничный ужин для сотен мигрантов и бездомных Рима. Столы установили прямо внутри базилики Санта-Мария-ин-Трастевере. Всего Sant'Egidio приготовила угощение для 60 тысяч человек по всей Италии.