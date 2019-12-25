В Чили сгорели десятки домов

Более 80 домов сгорели в результате сильного пожара в двух районах чилийского города Вальпараисо. В связи с угрозой распространения огня началась массовая эвакуация жителей, в 90 тысячах зданий в качестве мер предосторожности было отключено электричество. Сведений о пострадавших пока не поступало.

По предварительным данным, причиной инцидента стала жаркая и сухая погода в этой части страны, а также сильный ветер. Пожар начался в лесной зоне на холмах, окружающих город, затем огонь быстро распространился на жилые районы. Десятки людей были вынуждены спешно покинуть свои дома. Многие потеряли все имущество и домашних питомцев. В тушении огня был задействован весь отдел пожарной охраны Вальпараисо.