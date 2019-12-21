"С пожарами справятся только дожди"

Справиться с лесными пожарами в австралийском штате Новый Южный Уэльс удастся только с приходом дождей, заявил в субботу глава Пожарной службы. Три миллиона гектаров леса (что равно по площади Бельгии) превратились в пепел за последние три месяца. Вот уже который день 5-миллионный Сидней задыхается в дыму пожаров, бушующих к северу, югу и западу от мегаполиса.

"Больше всего меня беспокоит попадание частиц дыма и продуктов сгорания в легкие и сердце. Вот почему я ношу маску", - объясняет 67-летний житель Сиднея Лен Резников.

"Я живу в Сиднее с 1992 года и никогда подобного не видела. Думаю, что причины для беспокойства есть, но у природы свои законы", - считает еще одна местная жительница Диана Грин.

Накануне двое пожарных из числа волонтеров погибли и трое получили ранения на юго-западе Сиднея, сообщила также Пожарная служба Нового Южного Уэльса. Таким образом число жертв огненной стихии достигло 10 человек.

В настоящий момент на территории штата зафиксировано 110 очагов возгорания, 53 из которых пока не удается взять под контроль. Для борьбы с огнем мобилизованы без малого 3 тысячи пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 самолетов.

19 декабря премьер-министр штата Глэдис Береджиклян объявила чрезвычайное положение, оно будет действовать до полуночи 26 декабря.