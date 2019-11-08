Пожар на заводе "Лубризоль": в грудном молоке обнаружены следы сажи

Кормящим матерям - от 25 до 35 лет. В каждом анализе каждой женщины были обнаружены следы продуктов горения углеводородов. Одна из тех, кто решила проверить свое молоко на "вредность", была Жюли Лёбуржуа. Она говорит: "Пока это предварительные результаты, но я все равно очень встревожена. Я чувствую себя очень виноватой перед своим сынишкой, которого кормлю грудью".

Анализы проводились в университетской больнице Лиможа. О том, что в эту лабораторию поступили образцы грудного молока, сообщили спустя неделю после пожара в Руане. Чтобы всесторонне их изучить, потребовалось больше шести недель.

Специалисты подчеркивают, что это лишь первые результаты; им предстоит исследовать новые образцы грудного молока, чтобы сделать окончательные выводы.

В случае, если повторные исследования подтвердят наличие отравляющих веществ, кормящие матери не исключают возможность подачи коллективного иска.

Пожар в Руане вспыхнул в ночь на 26 сентября. Жители города считают, что власти замалчивают последствия этой масштабной техногенной катастрофы.