Россия оспорит решение WADA

Российское антидопинговое агентство оспорит санкции WADA в отношении своих спортсменов.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение, по которому российские спортсмены на 4 года лишаются возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом.
Московской антидопинговой лаборатории производились манипуляции с пробами
Санкциям российский спорт подвергся из-за манипуляций с базой данных московской лаборатории, где находились результаты проверки на допинг за 3 года.
WADA считает, что искаженная информация скрывает возможные нарушения антидопинговых правил.
К тому же, согласно санкциям WADA, Россия не сможет проводить на территории страны чемпионаты мира и Олимпиады.
Теперь решение за Спортивным арбитражным судом в Лозанне.
Александр Ивлев, РУСАДА:
"Было принято решение о несогласии с решением WADA от 9 декабря. Далее мы пишем письмо о несогласии, оправляем в WADA. И дальше WADA имеет право принимать решение о том, чтобы вводить ситуацию в юридическую плоскость, в CAS".
Говорил о решении WADA и президент России Владимир Путин.
На 15-й ежегодной пресс-конференции, которая длилась более 4 часов, глава государства отметил, что любое наказание за допинг должно быть индивидуальным, чтобы не страдали чистые спортсмены.
Владимир Путин, президент России:
"Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение"
А вот глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус считает, что у России нет шансов оспорить решение WADA, а апелляция просто отсрочит вступление решения в силу.
Как долго продлится разбирательство - неизвестно, но WADA не исключает, что не успеет принять решение до старта олимпийских игр в Токио.