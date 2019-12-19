Россия оспорит решение WADA

Российское антидопинговое агентство оспорит санкции WADA в отношении своих спортсменов.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение, по которому российские спортсмены на 4 года лишаются возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом.

Московской антидопинговой лаборатории производились манипуляции с пробами

Санкциям российский спорт подвергся из-за манипуляций с базой данных московской лаборатории, где находились результаты проверки на допинг за 3 года.

WADA считает, что искаженная информация скрывает возможные нарушения антидопинговых правил.

К тому же, согласно санкциям WADA, Россия не сможет проводить на территории страны чемпионаты мира и Олимпиады.

Теперь решение за Спортивным арбитражным судом в Лозанне.

Александр Ивлев, РУСАДА:

"Было принято решение о несогласии с решением WADA от 9 декабря. Далее мы пишем письмо о несогласии, оправляем в WADA. И дальше WADA имеет право принимать решение о том, чтобы вводить ситуацию в юридическую плоскость, в CAS".

Говорил о решении WADA и президент России Владимир Путин.

На 15-й ежегодной пресс-конференции, которая длилась более 4 часов, глава государства отметил, что любое наказание за допинг должно быть индивидуальным, чтобы не страдали чистые спортсмены.

Владимир Путин, президент России:

"Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение"

А вот глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус считает, что у России нет шансов оспорить решение WADA, а апелляция просто отсрочит вступление решения в силу.

Как долго продлится разбирательство - неизвестно, но WADA не исключает, что не успеет принять решение до старта олимпийских игр в Токио.