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Франция

Инцидент на французской АЭС "Пенли"

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  Кнарик Хачатрян 
Инцидент на французской АЭС "Пенли"
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AFP
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Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) объявило во вторник об инциденте 2-го уровня опасности по 7-балльной шкале на втором реакторе АЭС "Пенли", располодженной на берегу Ла-Манша в 200 километрах к юго-западу от Парижа. Работа реактора была приостановлена 27 июля для техобслуживания и обновления топлива.

18 декабря специалисты выявили 28 неисправных компонентов электрообородувания. Все детали были произведены копанией Schneider Electric и подлежат замене. В случае внештатнрой ситуации из-за подобного дефекта было бы невозможно запустить резервную систему реактора, обеспечивающую его безопасность.

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