В Швейцарии остановлена АЭС

Ядерный реактор атомной электростанции в швейцарской коммуне Мюллеберг деактивирован. Церемония отключения транслировалась в прямом эфире. АЭС закрыта после 47 лет работы. Её демонтаж должен закончиться к 2034 году. Это первый шаг Швейцарии к отказу от атомной энергии.

После катастрофы на японской АЭС "Фукусим" власти Швейцарии заявили, что не больше не будут строить новые ядерные реакторы. В стране сейчас осталось четыре АЭС. Две из них — в городе Бецнау — следующие на очереди по выводу из эксплуатации.

До закрытия станция в Мюллеберге вырабатывала примерно 5% электроэнергии от общего внутреннего спроса. Власти уверены, что будущее — за гидроэнергетикой, а также солнечными электростанциями.

Но эксперты отмечают, что без соглашения с ЕС Швейцария может столкнуться с нехваткой электроэнергии и зависимостью от импорта. Переговоры продолжаются с 2007 года, но соглашения пока не подписано.

Главный экономист Швейцарской федерации бизнеса Рудольф Минш говорит: "Мы должны стать частью европейского рынка электроэнергии, так, чтобы наши компании могли работать на равных условиях, а Швейцария получила бы гарантии надежных поставок".

Между тем критики говорят, что власти и компания-оператор решили остановить АЭС в Мюллеберге не из-за опасений, связанных с безопасностью, а потому что постоянный ремонт и контроль за устаревающей станции обходятся слишком дорого.