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Франция

Проверка на АЭС во Франции после землетрясения

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  Кнарик Хачатрян 
Проверка на АЭС во Франции после землетрясения
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Работа трёх реакторов атомной электростанции Крюа на юго-востоке Франции приостановлен на 3 дня из предосторожности и для тщательного контроля, после произошедшего здесь в понедельник (11 ноября) землетрясения.

Первый осмотр повреждений не выявил, но на всех трёх реакторах будут проведены дополнительные проверки и профилактические работы.

По данным Центрального бюро сейсмологической службы Франции в Страсбурге, эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 10 километрах от города Монтелимара в департаменте Дром. Подземные толчки были ощутимы на обширной территории от Лиона до Монпелье. Больше всех пострадал городок Ле-Тей в департаменте Ардеш с населением в 8,5 тысяч человек: около 200 домов повреждены, пострадали 4 человека. Жителям рекомендовано не заходить в здания из-за угрозы обрушения.

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