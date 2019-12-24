Франция оставит шедевр Чимабуэ себе

Франция признала национальным достоянием картину "Осмеяние Христа итальянца Ченни ди Пепо, более известного как Чимабуэ. Министерство культуры страны отказалось выдать сертификат на вывоз произведения искусства, которое в октябре было куплено на аукционе семьей чилийских коллекционеров за рекордные 24 миллиона евро. Французские власти сообщил, что в своем решении опираются на рекомендации консультативной искусствоведческой комиссии; Париж обязался в течение 2,5 лет изыскать средства и выкупить шедевр проторенессанса у новых владельцев.

Работа Чимабуэ, известнейшего мастера дученото, попала на аукцион на севере Франции из кухни пожилой жительницы Компьеня. Прежняя владелица картины считала ее заурядным произведением на религиозную тему, однако все же решила показать работу экспертам перед продажей дома. Цена, назначенная за картину на аукционе, обеспечила ей седьмое место в миром рейтинге самых дорогостоящих произведенный искусства.

Французские власти намерены выкупить "Осмеяние Христа" для одной из национальных коллекций, возможно, в пару к другой картине Чимабуэ, хранящейся в Лувре. Они отметили, что шедевр, годы провисевший рядом с отопительным костолом, остается в хорошем состоянии и ярко передает использование художником нового языка пластики.

Искусствоведы считают "Осмеяние Христа" частью диптиха "Страсти Христовы, в котором 8 элементов одинакового размера. Всего до нас дошли лишь 11 работ великого флорентийца; они хранятся в Лувре, Лондонской национальной галерее, галерее Уффици и в Нью-Йорке.