Найденный на кухне Чимабуэ продан за 24 млн евро

За 24 миллиона евро был продан шедевр раннего Ренессанса Чимабуэ. Эта сумма более чем в четыре раза превышает предварительную оценку аукциона. Давно потерянная работа итальянского мастера 13-го века была найдена на кухне пожилой француженки.

Аукционный дом не стал раскрывать личность покупателя, но сообщил, что среди претендентов были не только частные коллекционеры, но и один иностранный музей.

Доминик Ле Коэн, руководитель аукционного дома

"На этом аукционе могло произойти все что угодно. Великий художник и уникальное произведение искусства. Других таких нет. Каждый, кто хотел купить картину Чимабуэ, был готов ко всему. Поэтому мы знали, что наша предварительная оценка в 6 млн имела некоторый потенциал, но уже на сумме в 10–12 млн мы были счастливы, а закончить аукцион более чем на 24 млн мы и не мечтали"

Эксперты предполагают, что картина размером 20 на 26 см может быть частью большей композиции, состоящей из восьми подобных работ, изображающих крестный путь Иисуса Христа.

Родившийся во Флоренции, Чимабуэ, также известный как Ченни ди Пепо, был одним из главных мастеров проторенессанса, переходного периода от Средневековья к Возрождению. Художник был одним из первых, кто начал использовать перспективу и работать в более естественном стиле, нарушая средневековые и византийские традиции живописи.