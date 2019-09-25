Найденный на кухне Чимабуэ уйдет с молотка

Шесть миллионов евро... По меньшей мере за такую сумму изображение евангельской сцены поругания Христа может уйти с аукциона во французском Сенлисе.
Много лет шедевр Чимабуэ, флорентийского живописца XIII века, провисел на кухне в частном доме в городе Компьень. Хозяйка не знала откуда взялась картина и полагала, что это просто старинная икона. Но некоторое время назад женщина отнесла ее на оценку специалистам.
По мнению экспертов, картина - часть более крупной работы, возможно, алтарной композиции, посвященной физическим и духовным страданиям Иисуса Христа в последние дни и часы его земной жизни.