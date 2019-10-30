"Северный поток-2": препятствий больше нет

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. В поданной в апреле этого года заявке было предложено два альтернативных маршрута протяженностью 164 и 147 километров. Датские власти одобрили кратчайший из них, поскольку, по оценке энергетического агентства, он наиболее безопасен и соответствует экологическим нормам.

Обозреватели уже назвали исчезновение последнего препятствия на пути "Северного потока-2" "победой России и Германии".

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт попытался нюансировать: "Мы всегда говорили, что у проекта есть политическое измерение, но при этом, что у транзит газа через территорию Украины должно быть будущее.... Именно поэтому мы продолжаем поддерживать Еврокомиссию в трехсторонних переговорах с Россией и Украиной о продолжении транзита газа".

Ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" запланирован на конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что на постройку датского участка трубопровода потребуется около пяти недель после получения разрешения.

Введение администрацией Белого дома односторонних санкций против "Северного потока-2" уже не остановит его строительство, признал в среду выдвинутый президентом Трампом на должность посла США в России Джон Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.