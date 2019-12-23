Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, которая полагается ему после того, как истечет срок его полномочий. Это решение французский лидер принял на фоне забастовок против пенсионной реформы.

По закону от 1955 года, бывшие французские президенты получают пожизненные ежемесячные выплаты, которые равняются зарплате действующего государственного советника, — 6220 евро до вычета налогов. Макрон стал первым президентом, отказавшимся от пенсии.

"Мы живем в эпоху, когда народные избранники должны служить примером", — цитирует газета Le Parisien источник в канцелярии президента республики.

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Помимо этого, Макрон принял решение о том, что не будет заседать в Конституционном совете Франции, в состав которого входят все экс-президенты страны. Это значит, что он лишится вознаграждения в 13,5 тысяч евро ежемесячно. Ранее от этой выплаты отказался предшественник Макрона Франсуа Олланд.

В 2013 году из состава Конституционного совета вышел Николя Саркози в знак протеста против решения КС, который отказал его партии "Союз за народное движение" в выплате компенсации за предвыборную кампанию.

Во Франции с начала декабря не прекращаются акции протеста. Реформа, которую предложило правительство Макрона, предполагает упразднение 42 специальных пенсионных режимов, позволяющих представителям некоторых профессий выходить на пенсию раньше остальных. Вместо этого будет введена единая система баллов, которая будет учитывать каждый отработанный день.

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Согласно новому закону, возраст выхода на пенсию останется тот же — 62 года, но для получения полных выплат французу придется отработать до 64 лет. По словам премьер-министра Эдуара Филиппа, это позволит поднять минимальную пенсию до 1000 евро.

Полторы недели назад власти пошли демонстрантам на уступку: Филипп сообщил, что под действие реформы подпадут только те, кто родился в 1975 году и позднее (а не в 1963, как планировалось сначала). "Цель реформы — справедливая и стабильная пенсионная система, при которой отдельные лица не получают преимущества за счет всех остальных", — заявил премьер-министр.