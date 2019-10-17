Вино как политика

Кампталь - крупнейший винодельческий регион Нижней Австрии с центром в городе Лангенлойсе, общая площадь виноградников здесь - без малого 4 тысячи гектаров.

У избирателей региона - своё требование к новому правительству: спасти самый известный напиток страны. Неуклонно нагревающийся климат угрожает жемчужине австрийского виноделия - белому вину Gruener Veltliner, которое заказывают не только в местных ресторанах и тавернах, но и в модных барах Нью-Йорка.

Меняющийся климат влияет на качество винограда. Чем выше температура - тем выше в нём содержание сахара и алкоголя в вине, что влияет на его качество вина. С 1880 года температура в Австрии поднялась на 2 градуса, что превышает средний мировой показатель в два раза.

Вилли Брундлмайер, один из самых известных австрийских виноделов, поясняет:

"Наши классические сорта винограда - это Gruener Veltliner и Riesling. Их мы собираем сейчас на четыре недели раньше, чем в во времена моей юности. С помощью различных ухищрений нам удается вырастить типичные Gruener Veltliner и Riesling, но если так будет продолжаться, то мы потеряем наши классические сорта, а вместе с ним и значительную часть нашей идентичности

В среднем в Австрии производится 250 млн литров вина, в основном для внутреннего потребления. В прошлом году страна экспортировала почти 53 млн литров на сумму 170 млн евро, больше всего на немецкий рынок.

Во многом благодаря поддержке винодельческих районов австрийские "зелёные" более чем утроили свою долю голосов на парламентских выборах в сентябре, открыв дверь для коалиционных переговоров с консерваторами Себастьяна Курца.