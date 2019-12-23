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Алжир

В Алжире умер военачальник

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  Екатерина Гусева 
В Алжире умер военачальник
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В Алжире умер глава вооруженных сил страны Ахмед Гаид Салах. Его жизнь, по сообщениям, оборвал сердечный приступ, генералу было 80 лет.

Алжирский силовик номер один заявил о себе в период нестабильности в начале года – на фоне протестов против выдвижения президента Абдельазиза Бутефлики на пятый срок. Генерал напрямую подтолкнул бессменного лидера к отставке, при том, что ранее считался его соратником. Он неоднократно выступал в прямом эфире с заявлениями от имени армии, в которых подчеркивал, что вооруженные силы стоят на стороне интересов народа и закона.

После ухода Бутефлики Салах, ветеран алжирской войны за независимость, де-факто выполнял функции руководителя Алжира и активно участвовал в подготовке декабрьских выборов.

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