Алжир: протесты накануне голосования

В Алжире менее чем за сутки до голосования прошли массовые марши протеста против проведения президентских выборов. В акциях, состоявшихся в крупных городах страны, приняли участие сторонники оппозиции, активисты молодежных и правозащитных организаций. Оппоненты действующей власти считают, что все допущенные к выборам кандидаты - представители режима экс-главы государства Абдельазиза Бутефлики. А значит, утверждают манифестанты, никаких существенных перемен ожидать не стоит. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали бойкотировать голосование. В столице были задержаны несколько десятков человек.

В тот же день проживающие во Франции алжирцы заблокировали вход в консульство своей страны, чтобы помешать проведению выборов. На акцию вышли до 150 человек, в основном молодые люди. Многие держали в руках плакаты с надписью "Нет голосованию".

Волна протестов в Алжире поднялась еще в феврале. Поначалу люди требовали, чтобы президент Бутефлика покинул пост. После того, как он сложил полномочия, демонстранты стали добиваться отставки других представителей режима, включая армейскую верхушку.