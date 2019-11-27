Россиянке, пострадавшей в ДТП в Доминикане, ампутировали руки

Около 40 российских туристов пострадали в ДТП в Доминиканской республике. Погибших нет. По данным местных СМИ, 15 человек находятся в критическом состоянии. Туроператор AnexTour в свою очередь сообщил, что несколько туристов "находятся в более тяжелом состоянии, но потерпевших в критическом состоянии нет".

Одной пострадавшей ампутировали руки. Врач местной больницы сообщила испанскому агентству EFE, что ампутировать конечности пришлось нескольким людям.

Почти все туристы, по данным посольства РФ, - москвичи.

Авария произошла недалеко от города Игуэй. Автобус, направлявшийся в аэропорт Ла-Романа, столкнулся с грузовиком и упал на бок.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 26 ноября с.г. в Доминиканской Республике произошло ДТП с автобусом с 39 российскими туристами,... Publiée par Посольство России в Венесуэле / Embajada de Rusia en Venezuela sur Mardi 26 novembre 2019

По данным доминиканского управления безопасности наземного транспорта, причиной аварии предположительно стали проблемы с трансмиссией, в результате чего водитель автобуса потерял управление.

По версии Ассоциации туроператоров России, грузовик внезапно решил перестроиться перед автобусом, водитель был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения, из-за чего автобус перевернулся.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту оказания туроператором AnexTour услуг, не отвечающих требованиям безопасности.