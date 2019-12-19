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Испания

Торру отстранили от госдолжностей

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  Вероника Доваль 
Торру отстранили от госдолжностей
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AP
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Высший суд Каталонии лишил главу правительства региона Кима Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Ему также выписали штраф в размере около 30 тысяч евро. Данное решение может быть обжаловано в Верховном суде страны.

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению Центральной избирательной комиссии Испании во время предвыборной кампании весной этого года. Тогда политик отказался убрать плакат с надписью "Свободу политзаключенным и изгнанникам" и желтые ленты со здания женералитета в поддержку лидеров Каталонии, которые были причастны к организации референдума о независимости в 2017 году.

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