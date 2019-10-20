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мир

Каталония "кипит": более 150 задержанных за неделю протестов

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 Марика Димитриади 
Каталония "кипит": более 150 задержанных за неделю протестов
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REUTERS/Jon Nazca
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Каталонцы не собираются расходиться по домам. По данным испанских СМИ, в воскресенье вечером местные жители заблокировали центральные улицы Барселоны. Протестующие скандируют лозунги, поют песни и...забрасывают полицейских мешками с мусором. Манифестанты требуют освобождения каталонских политиков, которые были осуждены на сроки до 13 лет за проведение референдума о независимости.

Уже седьмой день в Каталонии не прекращаются акции протеста. За это время были задержаны более 150 человек.

REUTERS/Jon Nazca

"Это проблема общественного порядка. Те, кто хотел протестовать мирно, уже воспользовались этим правом, в чем мы сами могли убедиться. Те же, кто провоцирует беспорядки, нарушают конституцию и уголовный кодекс", - заявил исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

В воскресенье на акцию вышли и противники независимости региона. В руках они держали флаги Каталонии, Испании и Евросоюза. К манифестантам присоединился лидер партии "Граждане" Альберт Ривера. Он родился и вырос в Барселоне. Политик призвал правительство страны воспользоваться 155-ой статьей конституции, которая позволит временно лишить Каталонию статуса автономии, и потребовал снять с должности главу региону Кима Торру.

REUTERS/Rafael Marchante
Альберт Ривера на акции противников независимости КаталонииREUTERS/Rafael Marchante

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