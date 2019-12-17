Россия и Сирия начали военные учения

Военно-морские силы России и Сирии начали совместные военные учения в Средиземном море.

В маневрах задействованы самолеты с авиабазы Хмеймим, надводные российские корабли, ракетные катера и тральщики ВМС Сирийской Арабской республики.

По словам военных, учения, в которых принимают участие более 2000 военных, направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами двух стран.

Руководящий учениями контр-адмирал Александр Юлдашев:

- На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями и отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус.

Порт ТартУс выбран не случайно. Именно здесь с 2017 года находится постоянная российская военно-морская база, а в апреле этого года порт был передан в аренду России на 49 лет.

В ближайшие четыре года российская сторона собирается его модернизировать для транспортно-экономического использования. Инвестиции составят около 500 млн долларов.