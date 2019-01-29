Осуждённой и помилованной христианке разрешили покинуть Пакистан

Верховный суд Пакистана разрешил покинуть страну христианке Асии Биби, которая была ранее приговорена к смерти по обвинению в богохульстве. Хотя приговор был отменён, соотечественники грозят ей расправой. Теперь ей придётся стать беженкой, — рассказал адвокат Сайфул Мулок:

«Мы полагаем, что, поскольку проповедники заявили о намерении убить Асию Биби, вопреки решению суда, она безусловно должна уехать. Теперь она сможет расслабиться и провести остаток жизни в какой-нибудь хорошей стране».

Рассмотрение дела Асии Биби сопровождалось акциями протеста и беспорядками. Участники выступлений требовали её убить и угрожали членам её семьи. По версии следствии, обвиняемая в богохульстве во время разговора с мусульманками заявила: «Я верю в Иисуса Христа, который умер на кресте за людские грехи. А что сделал ваш пророк Мухаммед, чтобы спасти человечество?» Сама она все обвинения отвергала.

Асия Биби провела в тюрьме около восьми лет. Теперь её ожидают в Канаде, где ей, её детям и супругу предоставили убежище.