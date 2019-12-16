Rambler ведет переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения

Rambler ведет переговоры со стриминговым сервисом Twitch о подписании мирового соглашения, сообщили Euronews в пресс-службе компании. "Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь", - говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Rambler подал в суд на Twitch за распространение "пиратских трансляций" футбольных матчей Английской премьер-лиги. Требования включают взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку сервиса.

В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей чемпионата через онлайн-кинотеатр Okko. Контракт подписан сроком на три года. "Наш иск к Twitch - защита исключительных прав на трансляции матчей Английской Премьер-лиги, и мы будем продолжать активно бороться с пиратскими трансляциями", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил газете "Коммерсант", что компания выявила "значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch". Тем временем, сумма требований "будет уточнена", так как "является технической и максимально возможной".

По данным "Коммерсанта", в Twitch настаивают, что требования несправедливы, поскольку сервис "только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав".

Иск ООО "Рамблер Интернет Холдинг" к Twitch Interactive будет рассмотрен в Мосгорсуде 20 декабря.

12 декабря Rambler Group заявила, что владеет исключительными правами на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым. При этом в группе отметили, что права на предъявление соответствующих претензий и исков были переданы Lynwood Investments CY Ltd, "которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав".