В Греции самый дорогой интернет в Европе, на Украине - самый дешевый

В Греции самый дорогой интернет в Европе, а на Украине – самый дешевый, свидетельствует срез интернет-рынка, сделанный британской компанией Cable.

Исследование на основе анализа 6313 тарифных сеток по всей Европе показало, что греки в среднем платят 28.88 евро (2 152 руб.) за 1Гб трафика, а украинцы – 0.45 евро (33 руб.).

В России гигабайт информации стоит в среднем 0.80 евро (60 руб.).

Индия стала мировым лидером дешевого интернета. Там пользователи в среднем тратят 0.23 евро (17 руб.) за аналогичный объем трафика, а жителям Зимбабве приходится раскошелиться: гигабайт там стоит 66.39 евро или почти 5 тыс руб.

Среди развитых стран самый дорогой интернет – в США, где пользователям он обходится в 10.99 евро (820 руб.) за гигабайт.