Рождественский концерт в итальянском Сенате

В итальянском Сенате прошел традиционный рождественский концерт. В этом году в Палаццо Мадама выступил Молодёжный оркестр Луиджи Керубини под управлением всемирно известного дирижера Риккардо Мути.

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