Рождественский концерт в итальянском Сенате

В итальянском Сенате прошел традиционный рождественский концерт. В этом году в Палаццо Мадама выступил Молодёжный оркестр Луиджи Керубини под управлением всемирно известного дирижера Риккардо Мути.
В исполнении молодых виртуозов звучали произведения Джузеппе Верди, Винченцо Беллини, Альфредо Каталани и Джоаккино Россини.
Другие No Comment
Гонконг: протесты в торговых центрах
Папа Римский Франциск благословил фигурки Младенца Иисуса
Рыбалка на озере Цаган-Нур
Международный чемпионат по гонкам дронов
100-летняя электростанция взлетела на воздух
Противники Джонсона столкнулись с полицейским кордоном
Ледяной лабиринт в Вашингтоне
Мигранты на Лесбосе: жизнь в оливковой роще
Пакистан: контрабандный ликер ушел под каток
"Олимпиада восстановления" и покинутый город
Жёсткая посадка на городскую улицу
Активисты Greenpeace на фасаде Еврокомиссии
"Рэй" - иероглиф 2019 года в Японии
Морской Санта-Клаус и подводный ангел