Мадуро сообщил, что выписан ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо

Официальный Каракас заявил, что власти Венесуэлы раскрыли заговор с целью подготовки теракта, обвинил в этом оппозицию и сообщил, что на имя ее лидера Хуана Гуайдо и еще нескольких, близких ему политиков, выданы ордера на арест.
Мадуро также назвал бывшего поверенного в делах Венесуэлы американского дипломата человеком, стоящим за попыткой дестабилизации обстановки в стране: "Этот Джимми Стори, который провертывал свои делишки, когда был послом Америки в Венесуэле, сегодня перебазировался в Боготу, его туда отправил Госдеп, именно он дергает оттуда за ниточки заговора, который сам же и плетет".
Почти год назад Хуан Гуайдо стал спикером оппозиционного Мадуро парламента. Это назначение позднее аннулировал Верховный суд Венесуэлы.
Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В этом качестве он был признан большинством стран ЕС, а также США.
Чуть позже к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики) и Организации американских государств.
Николас Мадуро тогда назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
По решению Национального учредительного собрания Венесуэлы, законодательного органа, созданного властями в противовес оппозиционному парламенту, в апреле этого года Хуан Гуайдо был лишен депутатской неприкосновенности.