Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Венесуэла

Мадуро сообщил, что выписан ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо

 Комментарии
  Елена Караева 
Мадуро сообщил, что выписан ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо
Авторское право
AP Photo/Matias Delacroix
Размер текста Aa Aa

Официальный Каракас заявил, что власти Венесуэлы раскрыли заговор с целью подготовки теракта, обвинил в этом оппозицию и сообщил, что на имя ее лидера Хуана Гуайдо и еще нескольких, близких ему политиков, выданы ордера на арест.

Мадуро также назвал бывшего поверенного в делах Венесуэлы американского дипломата человеком, стоящим за попыткой дестабилизации обстановки в стране: "Этот Джимми Стори, который провертывал свои делишки, когда был послом Америки в Венесуэле, сегодня перебазировался в Боготу, его туда отправил Госдеп, именно он дергает оттуда за ниточки заговора, который сам же и плетет".

AP Photo/Matias Delacroix

Почти год назад Хуан Гуайдо стал спикером оппозиционного Мадуро парламента. Это назначение позднее аннулировал Верховный суд Венесуэлы.

Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В этом качестве он был признан большинством стран ЕС, а также США.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reservedMatias Delacroix

Чуть позже к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики) и Организации американских государств.

Николас Мадуро тогда назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

По решению Национального учредительного собрания Венесуэлы, законодательного органа, созданного властями в противовес оппозиционному парламенту, в апреле этого года Хуан Гуайдо был лишен депутатской неприкосновенности.

Photo AP, all rights reservedMatias Delacroix

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.