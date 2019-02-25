Венесуэла: Гуайдо уехал в Колумбию на переговоры с группой Лимы

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого десятки стран признали временным президентом, прибыл в Колумбию на совещание представителей государств группы Лимы. Темой переговоров должны стать столкновения сторонников венесуэльской оппозиции с военными, которые блокируют границу с Колумбией. Жертвами противостояния стали по меньшей мере три человека, несколько сотен числятся ранеными.

Армия не пропускает в Венесуэлу грузовики с гуманитарной помощью, которую просил направить Гуайдо. Правительство Николаса Мадуро рассматривало подготовку этих гуманитарных конвоев как прелюдию к иностранному вторжению и заявляло, что страна не нуждается в помощи США, Бразилии и Колумбии. В воскресенье глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил о победе Мадуро в этом противостоянии: «23 февраля случилось то, о чем мы и говорили: ничего не произошло. Ни один грузовик с гуманитарной помощью, которой нас пугали, не прошёл».

В преддверии совещания группы Лимы в Боготе Гуайдо призвал усилить международное давление на Мадуро. В Каракасе заявляют, что даже новые санкции не заставят правительство принять гуманитарную помощь, запрошенную оппозицией.