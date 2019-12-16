Франция выдала Аргентине Марио Сандоваля

Власти Франции экстрадировали аргентинского экс-полицейского Марио Сандоваля, которого власти Аргентины подозревают в причастности к массовым убийствам в период военной диктатуры 1976-1983 годов. Сандоваль уже доставлен из Парижа в Буэнос-Айрес. Мужчина бежал во Францию в 1985 году. Двенадцать лет спустя получил французское гражданство.

Выдачи Сандоваля аргентинская юстиция требовала в связи с делом об исчезновении в 1976 году студента Эрнана Абриаты. Однако следователи полагают, что Сандоваль причастен к 500 случаям убийств, пыток и незаконного содержания людей в заключении.

24 марта 1976 года, к власти в Аргентине пришла хунта во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Парламент был распущен, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. Политика жестокого подавления оппозиции получила печальную известность как "грязная война", за время которой погибли или пропали без вести десятки тысяч человек.