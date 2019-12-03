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Предрождественский транспортный коллапс во Франции

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  Андрей Позняков 
Предрождественский транспортный коллапс во Франции
Авторское право
REUTERS, ERIC GAILLARD
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Кому рождественские ярмарки и предпраздничная суета, кому — сорванные планы и ночёвки на вокзалах и в аэропортах. Французские профсоюзы заявляют о намерении провести в этот четверг одну из крупнейших национальных забастовок. Они протестуют против готовящейся пенсионной реформы.

Наибольшие проблемы ожидаются на железных дорогах. По предварительным оценкам, будут отменены 90 процентов высокоскоростных поездов, почти полностью будет нарушено железнодорожное сообщение в столичном регионе, а расписание междугородних поездов сократится на 80%.

Акцию протеста против готовящейся пенсионной реформы поддержали и профсоюзы работников авиационной отрасли, что грозит отменой почти трети вылетов Air France и каждого пятого внутреннего рейса.

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