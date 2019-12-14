Борис Джонсон приступил к формированию нового правительства

После крупнейшей за последние 30 лет победы консерваторов на досрочных выборах в Великобритании в центре Лондона несколько сотен человек вышли на антиправительственный митинг, скандируя «Борис Джонсон – не мой премьер-министр!».

Партия Джонсона одержала уверенную победу на выборах, получив абсолютное большинство в Палате общин - 365 мест.

После объявления итогов голосования британский премьер заявил, что его основной задачей остается выход Великобритании из Европейского союза. Выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит после визита к королеве Джонсон сказал, что получил ее согласие на формирование нового правительства.

Результаты основного соперника консерваторов - Лейбористской партии - оказались худшими за последние 80 лет. Ее лидер Джереми Корбин заявил, что результат "весьма печальный". У лейбористов теперь лишь 203 кресла в Палате общин.

Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала успехом достигнутый на выборах результат и пообещала, что поставит вопрос о повторном референдуме о независимости Шотландии. У партии Стерджен 48 мест.

Для Либеральных демократов выборы завершились неудачно. Они получили всего 11 мандатов. Их лидер Джо Суинсон потеряла свое место в парламенте и подала в отставку с поста главы партии.