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Трамп поздравил Джонсона, сказав, что теперь страны смогут заключить "выгодную торговую сделку"

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  Наира Давлашян 
Трамп поздравил Джонсона, сказав, что теперь страны смогут заключить "выгодную торговую сделку"
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Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона на внеочередных выборах в Великобритании, сообщив, что после "брексита" страны смогут заключить "более выгодную торговую сделку".

"Поздравляю Бориса Джонсона с великой победой! - написал американский лидер в Twitter. - После "брексита" Великобритания и Соединенные Штаты будут вольны заключить новую крупную торговую сделку. Она потенциально может быть намного больше и выгоднее, чем любая сделка, заключенная с Евросоюзом".

12 декабря в Великобритании прошли внеочередные парламентские выборы, на которых победили консерваторы. По предварительным данным тори получат 368 мест в британском парламенте из из 650, что гарантирует им подавляющее большинство.

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