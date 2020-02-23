Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Иран

Землетрясение в Иране и Турции, есть жертвы

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Разрушения в турецкой провинции Ван
Разрушения в турецкой провинции Ван   -  
Авторское право
IHA via AP
Размер текста Aa Aa

По меньшей мере 8 человек стали жертвами землетрясения на границе Ирана и Турции. Магнитуда составила, по данным Европейского сейсмологического центра, 5,7. Очаг залегал на глубине 5 км.

Турецкие власти сообщают о сильных разрушениях в нескольких посёлках провинции Ван. Среди погибших — трое детей. Более 20 человек получили ранения, 8 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Спасатели разобрали завалы, по данным местных властей, под обломками зданий погибших и пострадавших не осталось. В районе разворачивают палаточные лагеря для тех, кто лишился крова.

Иранская сторона сообщает о 25 пострадавших. Разрушения отмечены в четырёх десятках деревень в районе города Хой провинции Западный Азербайджан. Предположительно, именно там располагался эпицентр землетрясения.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.