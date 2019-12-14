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Алжир

Теббун готов к диалогу

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  Михаил Саленков 
Теббун готов к диалогу
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Избранный президент Алжира Абдельмаджид Теббун, одержавший победу в первом туре выборов, заявил, что готов к переговорам с оппозицией. По итогам голосования, он набрал более 58% голосов избирателей при рекордно низкой явке около 40%.

Во время первой пресс-конференции после победы на выборах он также пообещал бороться с коррупцией и изменить конституцию страны.

Я готов к прямым переговорам с протестующими. С тем, кого они выберут для ведения диалога, чтобы прояснить ситуацию по многим вопросам и вернуть взаимное доверие. Я делаю это для того, чтобы восстановить добрые взаимоотношения и, бог тому свидетель, построить новый Алжир для всех нас.
Абдельмаджид Теббун
избранный президент Алжира

Выборы в стране проходили на фоне масштабных протестов. Оппозиция заявляла, что все кандидаты в президенты - представители режима бывшего главы государства Абдельазиза Бутефлики, и поэтому серьезных перемен ожидать не стоит. Менее чем за сутки до голосования в Алжире состоялись массовые марши против проведения выборов.

Многочисленные протестные акции в стране начались еще в феврале. Их участники требовали отставки президента Бутефлики, а также смены правящей элиты.

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