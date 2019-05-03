Кризис в Алжире

Алжирцы требуют перемен. Огромная толпа протестующих с национальными флагами и с надписями на плакатах "Уходи!" собралась в пятницу у главного столичного отделения почты, продолжая требовать отстранения от власти всей правящей элиты Алжира.

Подобные манифестации в стране продолжаются уже более двух месяцев.

В начале апреля 82-летний алжирский президент Абдельазиз Бутефлика, руководивший страной в течение 20 лет, объявил об уходе в отставку и отказался от участия в предстоящих президентских выборах.

Однако для манифестантов этого недостаточно. Они требуют отставки временно исполняющего обязанности президента - Абделя Бенсалаха, премьер-министра - Нуреддина Бедуи, а также заместителя министра обороны - Ахмеда Гаида Салаха.

Протестующие напоминают, что настроены серьезно и обещают продолжить акции протеста даже во время священного месяца Рамадан.

Протестуют не только в алжирской столице, как сообщает местного информационного сайта, антиправительственные акции прошли ещё в 15 регионах страны.

Президентские выборы в Алжире должны состояться 4 июля, но манифестанты призывают их бойкотировать.