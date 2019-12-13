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Инвесторы оценили победу Джонсона

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  Мария Горковская 
Инвесторы оценили победу Джонсона
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Триумф консерватора Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах в Великобритании возвращает рынкам уверенность в завтрашем дне. Фунт стерлингов вырос по отношению к доллару на 2,2%. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Банк Англии сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 0,75%.

"Результаты выборов проясняют многое. Во всяком случае, на данный момент. Настрой инвесторов по отношению к тому, что может произойти в Соединенном Королевстве в ближайшие месяцы, более позитивный", - говорит главный рыночный аналитик IG Крис Бошам.

Эксперты уверены: Джонсону наконец удастся выполнить свое обещание и вылечить "политический паралич", который разбил страну три с половиной года назад после того, как британцы выступили за выход из Евросоюза.

"Почти наверняка "брексит" наступит в конце января следующего года. Но затем начнется переходный период, то есть долгие переговоры о будущей торговой сделке между Великобританией и ЕС. Неопределенность вернется", - уверен, в свою очередь, Карстен Бжески, главный экономист ING.

Джонсон не намерен продлевать переходный период после 2020 года. А значит, у Лондона и Брюсселя будет всего около 11 месяцев на то, чтобы выработать новые долгосрочные договоренности по таким вопросам, как взаимная торговля, пошлины, финансовые потоки.

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