В чем суть сделки по "брекситу"?

В чем заключается сделка по "брекситу" между ЕС и Великобританией?

Мишель Барнье, переговорщик ЕС по "брекситу"

"Номер один. Северная Ирландия будет придерживаться ограниченного набора правил ЕС. Прежде всего это касается товаров"

Товары, ввозимые в Северную Ирландию, будут проверяться так же, как любые, ввозимые в Великобританию. Физической границы между Ирландией и Северной Ирландией не будет, потому что любая пограничная инфраструктура считалась бы нарушением мирного соглашения Страстной пятницы.

Мишель Барнье, переговорщик ЕС по "брекситу"

"Северная Ирландия останется частью таможенной территории Великобритании и получит выгоду от будущей торговой политики этой страны. Но Северная Ирландия также останется точкой входа на европейский единый рынок"

Северная Ирландия должна будет взимать налоговые сборы на товары, предназначенные для отправки в Европейский Союз. Это означает, что проверок на границе с Республикой Ирландия не будет.

Джоэл Гроган, старший преподаватель права в университете Мидлсекса

"Это немного отдаляет Северную Ирландию от таможенной системы Великобритании и создает большую дополнительную нагрузку"

Мишель Барнье, переговорщик ЕС по "брекситу"

"Номер 3, в эти дни мы работали над вопросом НДС"

Северной Ирландии необходимо будет ввести европейский НДС, который будет собирать Великобритания. Это означает, что в данном аспекте Северная Ирландия будет по-прежнему следовать правилами ЕС.

Мишель Барнье, переговорщик ЕС по "брекситу"

"И последний, четвертый пункт. Через четыре года после вступления протокола в силу избранные представители Северной Ирландии смогут решить, продолжать ли применять соответствующие правила ЕС или нет"

Соглашение так же предусматривает переходный период до конца 2020 года. За это время Лондону и Брюсселю предстоит подписать еще несколько договоров, регулирующих будущие отношения.